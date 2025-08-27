 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 732,01
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LightOn : Laurent Daudet prend la présidence d’un nouveau conseil stratégique
information fournie par AOF 27/08/2025 à 08:34

(AOF) - LightOn a annoncé " l’évolution de sa gouvernance afin de structurer les prochaines phases de son développement stratégique et de consolider ses fondamentaux ". À compter du 1er septembre 2025, Laurent Daudet, co-fondateur de la société, prendra la présidence d’un nouveau conseil stratégique, créé pour éclairer les grandes orientations futures de l’entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme. Il quittera en parallèle ses fonctions opérationnelles, conservera son mandat d’administrateur, et restera un actionnaire significatif de long terme de l’entreprise.

Le spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public précise que ce conseil stratégique sera composé d'experts de haut niveau, et viendra enrichir la capacité de vision, d'innovation et d'exécution de l'entreprise.

Laurent Daudet, a déclaré : " Cette décision a été guidée par la conviction que LightOn devait s'adapter encore plus rapidement pour lui offrir un cap clair dans un secteur en constante évolution. En me détachant de l'opérationnel pour revenir dans le monde académique, je choisis de concentrer mon action auprès de LightOn sur l'anticipation des ruptures et des grands enjeux du secteur à moyen et long-terme. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

LIGHTON
9,5500 EUR Euronext Paris +3,08%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank