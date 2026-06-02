Communiqué de presse LIGHTON
LightOn lance une offre SaaS souveraine simplifiant l'intégration de l'IA documentaire en entreprise.
LightOn, acteur français de référence de l’IA sécurisée pour données sensibles, annonce LightOn Console, sa plateforme en libre accès à destination des développeurs et des éditeurs de logiciels (ISV). Grâce à cette infrastructure logicielle, LightOn offre aux organisations une API leur permettant de déployer en quelques minutes, un moteur de recherche et d'analyse de données prêt à l'emploi, souverain et flexible.
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