LightOn: intégration de Visual RAG dans sa plateforme information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - LightOn annonce intégrer 'Visual RAG' dans sa plateforme, introduisant une approche du Retrieval-Augmented Generation (RAG) multimodal qui permet aux utilisateurs de traiter des millions de documents hétérogènes avec une analyse instantanée et pertinente.



Cette avancée marque une première mondiale en permettant aux utilisateurs d'exploiter et d'interagir avec des documents mêlant textes, images, graphiques et diagrammes, grâce à une IA capable d'analyser simultanément ces différentes sources d'information.



Contrairement aux solutions existantes qui se limitent à la compréhension d'images isolées, 'Visual RAG' permet d'effectuer des recherches croisées complexes entre des textes et des éléments visuels, offrant ainsi un accès rapide à des insights stratégiques.





Valeurs associées LIGHTON 21,34 EUR Euronext Paris +3,09%