Communiqué de presse LIGHTON



LightOn dévoile LightOn Suite, sa nouvelle plateforme pour construire des applications IA sur les données de l'entreprise, disponible dès aujourd'hui sur le cloud souverain de Scaleway



Scaleway devient par ailleurs le premier cloud à proposer LightOnOCR-3, le modèle d'intelligence documentaire open source de LightOn, en API managée.



LightOn présente LightOn Suite, une offre réunissant deux produits complémentaires : LightOn Core, qui rend le patrimoine documentaire des entreprises exploitable par l'IA, et LightOn Apps, qui transforme ces connaissances en applications métier. LightOn Suite est disponible dès aujourd'hui en SaaS et en cloud privé managé (Managed VPC) sur les infrastructures françaises de Scaleway. À la même occasion, Scaleway lance sa première offre OCR, un endpoint LightOnOCR-3 au sein de ses Generative APIs : le modèle qui alimente l'ingestion documentaire de LightOn Core devient accessible à tous les développeurs, sur un cloud européen.