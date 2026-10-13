 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LightOn dévoile LightOn Suite, sa nouvelle plateforme pour construire des applications IA sur les données de l'entreprise, disponible dès aujourd'hui sur le cloud souverain de Scaleway
information fournie par Boursorama CP 13/10/2026 à 08:30

Ajouter Boursorama à vos sources

Communiqué de presse LIGHTON

LightOn dévoile LightOn Suite, sa nouvelle plateforme pour construire des applications IA sur les données de l'entreprise, disponible dès aujourd'hui sur le cloud souverain de Scaleway

Scaleway devient par ailleurs le premier cloud à proposer LightOnOCR-3, le modèle d'intelligence documentaire open source de LightOn, en API managée.

LightOn présente LightOn Suite, une offre réunissant deux produits complémentaires : LightOn Core, qui rend le patrimoine documentaire des entreprises exploitable par l'IA, et LightOn Apps, qui transforme ces connaissances en applications métier. LightOn Suite est disponible dès aujourd'hui en SaaS et en cloud privé managé (Managed VPC) sur les infrastructures françaises de Scaleway. À la même occasion, Scaleway lance sa première offre OCR, un endpoint LightOnOCR-3 au sein de ses Generative APIs : le modèle qui alimente l'ingestion documentaire de LightOn Core devient accessible à tous les développeurs, sur un cloud européen.

Valeurs associées

LIGHTON
2,100 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Usine de production de Stellantis à Poissy, près de Paris
    Stellantis-Les livraisons baissent de 1% au T3, les BEV progressent en Europe
    information fournie par Reuters 13.10.2026 08:54 

    Stellantis ‌a annoncé mardi que ses livraisons ​avaient diminué de 1% au troisième trimestre en glissement annuel, pour atteindre environ ​1,29 million de véhicules, la croissance des BEV ​en Europe étant ⁠contrebalancée notamment par le recul en ‌Amérique du Nord. ... Lire la suite

  • Le salon VivaTech, consacré à l'innovation et aux start-ups, à Paris
    Publicis confirme ses objectifs avec la demande en marketing basée sur l'IA
    information fournie par Reuters 13.10.2026 08:53 

    ‌Publicis a confirmé ​mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ​après avoir publié ​une croissance organique ⁠supérieure aux attentes ‌au titre du troisième trimestre, portée ​par ‌la demande ⁠des clients en matière de marketing basé ⁠sur ‌l'intelligence ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.10.2026 08:52 

    (Actualisé avec BP, Bellway, Whitbread) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la ... Lire la suite

  • COVIVIO : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    COVIVIO : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 13.10.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,37 -0,71%
2CRSI
29,18 0,00%
LVMH
384,5 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,796 0,00%
CAC 40
7 832,88 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank