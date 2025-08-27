LightOn: création d'un conseil stratégique
À compter du 1er septembre, Laurent Daudet, co-fondateur de LightOn, prendra la présidence de ce nouveau conseil, créé pour éclairer les grandes orientations futures de l'entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme.
Il quittera en parallèle ses fonctions opérationnelles, conservera son mandat d'administrateur, et restera un actionnaire significatif de long terme de l'entreprise spécialisée dans l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public.
