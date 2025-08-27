 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 732,14
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LightOn: création d'un conseil stratégique
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 09:00

(Zonebourse.com) - LightOn annonce une évolution de sa gouvernance 'afin de structurer les prochaines phases de son développement stratégique et de consolider ses fondamentaux', avec en particulier la création d'un conseil stratégique composé d'experts de haut niveau.

À compter du 1er septembre, Laurent Daudet, co-fondateur de LightOn, prendra la présidence de ce nouveau conseil, créé pour éclairer les grandes orientations futures de l'entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme.

Il quittera en parallèle ses fonctions opérationnelles, conservera son mandat d'administrateur, et restera un actionnaire significatif de long terme de l'entreprise spécialisée dans l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public.

Valeurs associées

LIGHTON
9,5500 EUR Euronext Paris +3,08%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank