Communiqué de presse LIGHTON
Chiffre d'affaires annuel 2025 en hausse de 54%
Un intérêt commercial soutenu dans un contexte de contraintes d’approvisionnement
Depuis le début de l’année 2025, les entreprises et les organisations du secteur public manifestent un intérêt croissant pour des solutions d’IA générative professionnelles, sécurisées et protégeant la confidentialité des données. Leur objectif est double : (i) disposer d’une solution performante pour exploiter les connaissances de l’entreprise (disponibles dans les documents mais aussi dans les messages échangés) et (ii) remplacer l’usage non encadré et quotidien des outils d’IA grand public utilisés par leurs collaborateurs.
