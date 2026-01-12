Communiqué de presse LIGHTON



Calendrier financier 2026



Toutes les publications s’entendent après clôture de la bourse.



● Chiffre d'affaires annuel 2025 : mercredi 4 février 2026

● Résultats annuels 2025 : mardi 31 mars 2026

● Chiffre d'affaires semestriel 2026 : mardi 28 juillet 2026

● Résultats semestriels 2026 : mardi 29 septembre 2026



À propos de LightOn

Fondée en 2016 à Paris et première société européenne de l’IA Générative cotée sur Euronext Growth, LightOn est un acteur pionnier dans le domaine de la GenAI souveraine. Sa plateforme Paradigm permet aux organisations de déployer des IA à grande échelle, tout en garantissant la confidentialité de leurs données. La technologie de LightOn assure une indépendance stratégique essentielle, offrant ainsi des solutions sur mesure. Cette maîtrise technologique s’accompagne d’une capacité à traiter d’importants volumes de données pour des usages industriels, avec des applications dans des secteurs variés tels que la finance, l’industrie, la santé, la défense et les services publics.