Communiqué de presse LIGHTON
LightOn accélère le passage à l’échelle de l’IA souveraine dans le secteur public
LightOn, acteur français de référence de l’IA sécurisée pour données sensibles, annonce que son infrastructure d’IA souveraine est aujourd’hui déployée en production au sein d’une quinzaine d’institutions publiques françaises. Des ministères aux communes, en passant par les régions et les opérateurs territoriaux, le secteur public a dépassé le stade des débats sur la pertinence de l'IA souveraine et ancre désormais cette technologie au cœur de ses opérations.
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