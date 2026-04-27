Ligand Pharma va acquérir XOMA, un autre agrégateur de redevances biotechnologiques, pour 739 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 2, ajout des commentaires issus de la conférence téléphonique) par Puyaan Singh

Ligand Pharmaceuticals LGND.O va racheter XOMA Royalty XOMA.O , une autre société spécialisée dans l'agrégation de redevances biotechnologiques, pour environ 739 millions de dollars en espèces, ont annoncé lundi les deux entreprises.

Cette opération ajoute plus de 120 traitements, dont sept produits commercialisés, portant le portefeuille de Ligand à plus de 200 médicaments en cours de développement ou déjà sur le marché. L'action XOMA a bondi de 9,7 %, tandis que celle de Ligand a progressé de 1,6 %.

Les agrégateurs de redevances biotechnologiques fournissent des liquidités immédiates aux développeurs de médicaments en échange des droits économiques sur les futures redevances et les paiements d'étapes liés aux candidats développés par ces sociétés.

Voici plus de détails sur l'accord:

* Ligand paiera 39 dollars par action XOMA en espèces, soit une prime d'environ 3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 739 millions de dollars.

* Parmi les sept médicaments commercialisés que Ligand acquiert figurent le Vabysmo de Roche ROPC.S , l'Ojemda de Servier et le Miplyffa de Zevra ZVRA.O . À son apogée, la société prévoit de percevoir des redevances d'une valeur de 37,5 millions de dollars par an grâce au médicament ophtalmologique Vabysmo, a déclaré Lauren Hay, vice-présidente chargée de la stratégie de portefeuille chez Ligand.

* Il y aura un droit conditionnel non transférable par action donnant droit à 75 % du produit net de certains litiges en cours liés au différend entre XOMA et Janssen, filiale de Johnson & Johnson JNJ.N , concernant le médicament contre la maladie de Crohn Tremfya.

* Ligand a déclaré que cette acquisition aurait un effet relutif immédiat et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 270 et 310 millions de dollars, contre 245 à 285 millions de dollars précédemment.

* Elle a également relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à 8,50-9,50 dollars par action, contre 8-9 dollars auparavant, et table sur une nouvelle hausse de 1,50 dollar par action en 2027.

* Ligand prévoit de conserver la capacité de poursuivre sa stratégie consistant à investir entre 150 et 250 millions de dollars par an dans des actifs de redevances à forte valeur ajoutée, a déclaré le directeur financier Tavo Espinoza.

* Le directeur général Todd Davis a ajouté: “Nous recherchons généralement des transactions comprises entre 25 et 60 millions de dollars. À mesure que la valeur de notre portefeuille augmente, la taille des transactions pourrait augmenter proportionnellement.”