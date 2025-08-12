Ligand augmente après avoir offert des obligations convertibles de 400 millions de dollars

12 août - ** Les actions de Ligand Pharmaceuticals LGND.O , qui investit dans des actifs de médicaments commerciaux et en phase avancée, augmentent de 1 % à 148,50 $ avant l'ouverture du marché

** LGND a annoncé lundi la fixation du prix de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2030

** L'action a clôturé en baisse de 2 % à 147,01 $ lundi après que LGND ait dévoilé l'offre

** Le prix de conversion initial de 194,79 $ l'unité représente une prime d'environ 32,5 % par rapport au dernier prix de vente rapporté

** Une partie du produit sera utilisée pour payer les transactions de couverture des obligations convertibles et pour racheter des actions de certains achats d'obligations

** Le reste du produit pourra être utilisé à des fins générales, notamment pour investir dans des entreprises et des produits complémentaires

** Les sept sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus; PT médian de 162 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action LGND a progressé de 37,2 % depuis le début de l'année