information fournie par Reuters • 17/04/2026 à 22:38

Liftoff, soutenue par Blackstone, demande à être introduite en bourse aux États-Unis

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Liftoff, un fournisseur de services de marketing pour applications mobiles soutenu par Blackstone

BX.N , a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi.