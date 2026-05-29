Liftoff prévoit de lever 418 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société de marketing d'applications Liftoff Mobile a annoncé vendredi qu'elle comptait lever jusqu'à 418 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.