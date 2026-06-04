Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone, lève 437 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone, a annoncé mercredi avoir levé 437 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la saison estivale des introductions en bourse s'accélère et encourage davantage d'entreprises à tester l'appétit des investisseurs.

La société basée à Redwood City, en Californie, a vendu 19 millions d'actions et fixé le prix de son offre à 23 dollars par action, soit un niveau supérieur à la fourchette visée de 20 à 22 dollars par titre.

L'introduction en bourse l'a valorisée à 3,83 milliards de dollars, selon le nombre d'actions en circulation indiqué dans son prospectus d'introduction en bourse.

Cette introduction en bourse intervient dans un contexte difficile pour les entreprises de logiciels, dont beaucoup ont vu l'enthousiasme des investisseurs tempéré par l'incertitude quant à la manière dont l'IA pourrait modifier la dynamique concurrentielle et les bénéfices futurs.

Cependant, la bonne santé des marchés boursiers et une série d’introductions bien accueillies ont dynamisé l’activité des introductions en bourse, ouvrant la voie à l’un des étés les plus chargés en matière de cotations depuis des années.

La société a été créée lorsque Blackstone a fusionné ses sociétés en portefeuille Liftoff et Vungle en 2021. Elle fournit aux développeurs d'applications mobiles des outils de marketing et de monétisation pour acquérir des utilisateurs, stimuler l'engagement et générer des revenus.

Le secteur des technologies publicitaires mobiles est au cœur de l'économie des applications, fournissant des logiciels qui aident les développeurs à attirer des utilisateurs, à mesurer les performances publicitaires et à générer des revenus.

La demande pour ces outils a augmenté, les entreprises dépensant davantage pour se démarquer dans des boutiques d'applications saturées, bien que le secteur ait été contraint de s'adapter à des restrictions de confidentialité plus strictes imposées par les propriétaires de plateformes et aux changements rapides de la publicité numérique induits par l'IA.

Liftoff commencera à être cotée au Nasdaq jeudi sous le symbole boursier "LFTO".

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley ont été les co-chefs de file de l'opération.