Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, dépose à nouveau un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis quelques heures après avoir retiré son projet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du paragraphe 1, ajout d'un rapport sur les médias au paragraphe 3) par Utkarsh Shetti

Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux Etats-Unis mardi, quelques heures après avoir retiré un projet antérieur, alors que la récente déroute des valeurs logicielles rend les investisseurs de plus en plus méfiants à l'égard des nouvelles cotations.

Au début du mois, le fournisseur d'applications mobiles de marketing avait reporté son projet d'introduction en bourse, par lequel il cherchait à lever jusqu'à 762 millions de dollars pour une valorisation de 5,17 milliards de dollars .

Liftoff pourrait chercher à s'introduire en bourse dans le courant de l'année, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Les craintes que les outils d'intelligence artificielle, qui progressent rapidement, ne déchaînent la concurrence et ne réduisent les marges des entreprises vulnérables à l'automatisation ont déclenché une forte chute des actions des fournisseurs de logiciels au cours des dernières semaines.

Certains émetteurs ont depuis réduit les valorisations et reporté les cotations prévues , et les sources industrielles disent que cela a ralenti les transactions et les introductions en bourse dans le secteur des logiciels, car les acheteurs potentiels font preuve de prudence.

"La baisse des prix des logiciels et de la fintech va certainement freiner l'activité des introductions en bourse au premier trimestre", a déclaré Matthew Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Il est courant d'accélérer les délais d'introduction en bourse lorsque le marché est fort et de ralentir le processus lorsque le marché est faible

Clear Street, un courtier de Wall Street qui cherchait initialement à obtenir une valorisation de 11,8 milliards de dollars, a réduit de 65 % son objectif de collecte de fonds et a repoussé son introduction en bourse la semaine dernière.

L'abandon des projets d'introduction en bourse de Liftoff pourrait constituer un petit contretemps pour Blackstone, au moment même où le premier gestionnaire d'actifs alternatifs au monde se prépare à "l'une des plus grandes séries d'introductions en bourse" de son histoire. Toutefois, certains analystes estiment qu'il pourrait s'agir d'une meilleure décision dans un marché volatil.

"Pour les sociétés de capital-investissement comme Blackstone, le retrait d'une introduction en bourse dans des conditions défavorables est souvent préférable à l'acceptation d'une évaluation décevante", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Blackstone a combiné les sociétés de son portefeuille Liftoff et Vungle pour former Liftoff Mobile en 2021. Liftoff Mobile fournit aux développeurs d'applications mobiles des outils pour acquérir des utilisateurs et développer leurs activités, et compte environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde.