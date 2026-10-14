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Lifting stratégique à 1,5 milliard de dollars pour Galderma
information fournie par AOF 14/10/2026 à 10:30

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(Zonebourse.com) - Galderma est en léger repli à la Bourse de Zurich (-0,51%, à 166,50 euros) après avoir annoncé l'acquisition de ZO Skin Health pour 1,5 milliard de dollars, une opération saluée par Jefferies.

La société spécialisée dans les traitements dermatologiques a donc franchi une nouvelle étape stratégique dans les soins cutanés haut de gamme avec la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 100% de la marque américaine ZO Skin Health auprès des actionnaires actuels, notamment des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et de la famille Obagi.

Fondée par le dermatologue Dr Zein Obagi et basée à Irvine, en Californie, ZO Skin Health est présentée comme une référence incontournable du secteur médical depuis plus de 20 ans. S'appuyant sur des protocoles scientifiques stricts et des soins quotidiens multi-étapes, la marque compte plus de 40 produits fabriqués aux Etats-Unis. Son réseau de distribution s'étend sur plus de 40 pays à travers 16 500 praticiens, professionnels de santé, spas médicaux et plateformes en ligne. Sur une période de douze mois glissants arrêtée à fin juin 2026, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires net d'environ 330 millions de dollars.

Galderma entend s'appuyer sur sa taille critique, son modèle omnicanal et sa présence internationale pour accélérer l'expansion géographique de la marque et renforcer l'éducation médicale autour de ses produits. Sur le plan financier, le rachat devrait être neutre sur le bénéfice net par action dès la première année complète suivant la finalisation de la transaction.

L'avis de Jefferies

Selon la banque d'investissement américaine, cette opération devrait être bien accueillie. Les analystes pensent que la direction de Galderma cherche probablement à reproduire le succès rencontré avec Alastin (acquis par Galderma en 2021) mais en mettant davantage l'accent sur les routines de soins quotidiennes que sur la régénération cutanée après des interventions esthétiques.

Jefferies note que sur le plan stratégique, l'opération apparaît très complémentaire de la franchise Alastin. ZO se concentre sur les soins quotidiens suivant des protocoles précis, avec des formulations lissantes riches en silicium, notamment des routines à base de rétinol et d'acides. Alastin privilégie davantage les soins régénérateurs à base de peptides, associés aux interventions esthétiques, avec des formulations plus proches des sérums de traitement classiques.

Les analystes soulignent que la direction prévoit d'accroître les investissements commerciaux en 2027, afin de relancer la croissance en 2028. Cette stratégie devrait peser légèrement sur les résultats à court terme.

Jefferies reste à acheter sur le titre Galderma et vise 205 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 22%.

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