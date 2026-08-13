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Lifeway Foods enregistre une forte baisse alors que la hausse des coûts pèse sur ses bénéfices du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 16:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action du fabricant de kéfir Lifeway Foods

LWAY.O a chuté de 19,5% à 23,51 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis septembre 2025, si les pertes se confirment

** La société annonce un bénéfice par action (BPA) de 1 centime au deuxième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 27 cents, pénalisée par la hausse des coûts des matières premières et du transport

** Toutefois, le chiffre d'affaires net trimestriel a progressé de 24% pour atteindre 66,9 millions de dollars, dépassant les prévisions de 61,4 millions de dollars

** “La demande est restée solide, même si la hausse des prix du lait a constitué le principal frein à la marge”, déclare la directrice générale Julie Smolyansky

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 21% depuis le début de l'année

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LIFEWAY FOODS
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