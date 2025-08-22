LifeVantage Corp devrait afficher un bénéfice de 16 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* LifeVantage Corp LFVN.OQ LFVN.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 26 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Lehi Utah devrait déclarer une augmentation de 16,3% de ses revenus à 56,9 millions de dollars contre 48,93 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour LifeVantage Corp est un bénéfice de 16 cents par action.

* Le seul avis d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour LifeVantage Corp est de 30,00 $, soit environ 58,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 12,57 $

