LifeVantage Corp devrait afficher un bénéfice de 16 cents par action
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* LifeVantage Corp LFVN.OQ LFVN.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 26 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Lehi Utah devrait déclarer une augmentation de 16,3% de ses revenus à 56,9 millions de dollars contre 48,93 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour LifeVantage Corp est un bénéfice de 16 cents par action.

* Le seul avis d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour LifeVantage Corp est de 30,00 $, soit environ 58,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 12,57 $

22 août - Ce résumé a été généré par machine le 22 août à 11:41 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

