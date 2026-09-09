LifeStance Health recule après le lancement de son placement secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de LifeStance Health LFST.O , prestataire de soins de santé mentale en ambulatoire, a reculé de 3,1 % à 12,40 dollars en pré-ouverture mercredi, après le lancement d'une offre secondaire

** LFST, dont le siège est à Scottsdale, en Arizona, indique que certains actionnaires céderont 22,25 millions d'actions

** De plus, LFST rachètera 2 millions d’actions de l’offre auprès du chef de file Barclays

** LFST compte environ 382,1 millions d’actions en circulation; la société de capital-investissement TPG Capital

TPG.O est le premier actionnaire avec environ 84,46 millions d’actions, selon les données de LSEG

** Depuis mardi, le titre a progressé de 67 % au cours des trois derniers mois et de 82 % depuis le début de l'année

** 9 analystes sur 12 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 3 recommandent de “conserver”; l'objectif de cours médian est de 13 dollars