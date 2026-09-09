 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LifeStance Health recule alors que ses investisseurs en capital-investissement s'apprêtent à céder des participations
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 13:48
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

9 septembre - ** L'action de LifeStance Health LFST.O , prestataire de soins de santé mentale en ambulatoire, a reculé de 2,7 % à 12,45 dollars en pré-ouverture mercredi, après le lancement d'une offre secondaire

** LFST, dont le siège se trouve à Scottsdale, en Arizona, a annoncé que certains actionnaires céderaient 22,25 millions d'actions

** Par ailleurs, LFST rachètera 2 millions d'actions issues de l'offre auprès du teneur de livre Barclays

** Les sociétés de capital-investissement TPG Capital

TPG.O et Summit Partners envisagent de vendre respectivement environ 18,41 millions d’actions et environ 3,84 millions d’actions, selon le prospectus

** LFST compte environ 382,1 millions d'actions en circulation

** Depuis mardi, le titre a progressé de 67 % au cours des trois derniers mois et de 82 % depuis le début de l'année

** 9 analystes sur 12 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, 3 recommandent de “conserver”; objectif de cours médian: 13 dollars

Valeurs associées

BARCLAYS
486,875 GBX LSE -2,24%
LIFESTANCE HLTH
12,8000 USD NASDAQ 0,00%
TPG RG-A
50,9100 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 197,54 -1,45%
Pétrole Brent
100,65 +1,27%
BIOPHYTIS
0,0714 -1,52%
SOITEC
139,35 -4,78%
TOTALENERGIES
78,62 +1,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank