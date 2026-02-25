LifeStance Health plonge après le lancement d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février -

** Les actions du fournisseur de soins de santé mentale LifeStance Health LFST.O ont baissé de 3,5 % après-Bourse à 7,15 $ après le lancement d'une offre secondaire

** LFST, basé à Scottsdale, Arizona, déclare () que certains détenteurs doivent se séparer de 25 millions d'actions

** En outre, LFST va racheter 7 millions d'actions de l'offre auprès du garant, JPMorgan ** Les actions LFST ont clôturé le mercredi en hausse de 3,8% à 7,41 $ après que la société ait publié un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre et une prévision de chiffre d'affaires pour 2026 supérieure aux attentes ** La société a ~389,8 millions d'actions en circulation au 17 février, selon le dernier dépôt

** La société de rachat TPG TPG.O est le principal actionnaire avec ~160,7 millions d'actions, suivie par Fidelity Management (39,6 millions d'actions) et la société de capital-investissement Summit Partners (33,5 millions d'actions), selon les données du LSEG

** Jusqu'à la clôture du mercredi, l'action a progressé de 5 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 11 analystes est "achat"; PT médian de 10 $