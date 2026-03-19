Life360 chute après la rétrogradation de DA Davidson à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
19 mars - **Les actions du fournisseur d'applications de suivi familial Life360 LIF.O chutent de 3,8 % à 39,19 dollars
** D.A. Davidson abaisse la note de l'action de "acheter" à "neutre" en raison d'un risque d'exécution élevé en 2026 et d'un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs actifs mensuels à l'échelle internationale
** « Nous pensons que LIF devra passer plus de temps à développer de nouvelles fonctionnalités/marketing pour attirer un plus grand nombre d'utilisateurs internationaux qui resteront sur la plateforme et se convertiront en abonnés payants » - le courtier.
** D.A. Davidson réduit également l'objectif de cours pour LIF de 70 à 40 dollars
**Cinq des huit sociétés de courtage attribuent à l'action une note "à l'achat" ou supérieure, trois une note "à conserver"; leur objectif de cours médian est de 68,50 $ - données compilées par LSEG.
** À la dernière clôture, l'action a baissé de ~37% cette année
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