Liechtensteinische Landesbank se retire des Emirats arabes unis, redirige ses clients vers Rothschild
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 11:05

Logo de la banque Liechtensteinische Landesbank à Vaduz

Logo de la banque Liechtensteinische Landesbank à Vaduz

DUBAI (Reuters) -La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a pris la décision de se retirer des Émirats arabes unis et a signé un accord de recommandation avec Rothschild pour rediriger ses clients locaux vers la banque, ont annoncé mardi les deux sociétés dans deux communiqués de presse distincts.

L'accord concerne les clients de la banque privée à Dubaï et à Abou Dhabi où LLB a décidé de se retirer de ses deux sites commerciaux et de "recommander Rothschild & Co Bank AG comme futur partenaire à ses clients des Émirats arabes unis".

La valeur potentielle des actifs transférés est estimée à environ un milliard de francs suisses (1,25 milliard de dollars), ont précisé les deux groupes.

Rothschild & Co a déclaré prévoir de conserver tout le personnel actuel de LLB aux Émirats arabes unis, soit une vingtaine d'employés, et de reprendre le bureau existant de la banque à Dubaï. Après l'intégration, l'équipe de gestion de fortune de Rothschild & Co au Moyen-Orient, dirigée par Sascha Benz, comptera environ 25 personnes, détaille la banque.

Cette décision intervient dans un contexte de consolidation des acteurs de la gestion de patrimoine et d'affirmation des Emirats arabes unis comme la place forte régionale du secteur.

Fondée en 1861, LLB, détenue majoritairement par la principauté du Liechtenstein, a indiqué dans son communiqué vouloir se concentrer sur ses clients au Liechtenstein, en Suisse, en Autriche et en Allemagne.

Rothschild & Co accélère de son côté son expansion mondiale, "élargissant ainsi considérablement sa présence dans le domaine de la gestion de fortune dans la région".

(Rédigé par Hadeel Al Sayegh ; version française Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)

