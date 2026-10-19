Libye : Eni démarre le projet Bouri pour alimenter le marché local et l'Europe en gaz

Eni, en partenariat avec la National Oil Corporation (NOC) libyenne par le biais de la coentreprise Mellitah Oil & Gas, annonce la finalisation du projet d'utilisation du gaz de Bouri (Bouri Gas Utilization Project (GUP)). Les procédures de mise en service sont désormais en cours, permettant la récupération du gaz associé produit sur le gisement de Bouri, situé au large des côtes occidentales de la Libye.

Réduction majeure des émissions et arrêt du brûlage à la torche

Le projet a nécessité la construction et l'installation du nouveau module de récupération de gaz de Bouri (Gas Recovery Module (GRM)) ainsi que des infrastructures de raccordement associées, rendant possible la récupération et le traitement d'un gaz auparavant brûlé à la torche. Il s'agit de l'une des initiatives de réduction des émissions les plus importantes du secteur énergétique libyen, contribuant à améliorer la performance environnementale du système de production du pays grâce à une baisse des émissions de gaz à effet de serre d'environ 1,5 million de tonnes de CO2 par an.

Apport massif pour le marché local et les exportations vers l'Europe

Le gaz récupéré alimentera le marché intérieur à hauteur de 700 millions de mètres cubes standard supplémentaires par an, aidant ainsi à répondre à la demande du secteur de la production d'électricité. Le projet permettra également d'augmenter les volumes de gaz disponibles pour l'exportation vers l'Europe via le gazoduc GreenStream.

Un partenariat stratégique axé sur la transition et l'efficacité

Le démarrage du projet Bouri GUP confirme l'engagement conjoint d'Eni et de la NOC en faveur du développement du secteur énergétique libyen à travers des initiatives alliant croissance de la production, efficacité opérationnelle et préservation de l'environnement. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus vaste visant à valoriser les ressources gazières du pays tout en réduisant l'intensité carbone des activités d'exploration et de production (upstream).

D'autres projets stratégiques sont actuellement en cours en Libye, notamment le projet A&E Structures, axé sur la mise en production de nouvelles ressources gazières en mer pour le marché intérieur comme pour l'exportation, ainsi que des initiatives destinées à moderniser et optimiser les infrastructures de production et de transport de gaz.