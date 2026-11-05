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Liberty Media réduit les droits de vote de Malone alors qu'il quitte son poste de président d'honneur
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 16:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Liberty Media, propriétaire de la Formule 1 FWONA.O , a annoncé jeudi avoir réduit les droits de vote des entités liées au milliardaire John Malone, les ramenant d'environ 48% à environ 3%, une décision qui entraînera également son départ du poste de président émérite.

Le cours de l'action de la société a progressé de 9%. John Malone, pionnier de la télévision par câble, restera conseiller principal, a précisé Liberty Media.

* La société a acquis l’intégralité des actions ordinaires de série B à droit de vote élevé détenues par ces entités, connues sous le nom de "Malone Holders", en échange d’actions ordinaires de série A à droit de vote réduit et de série C sans droit de vote.

* Cette transaction fait suite à des offres non sollicitées émanant de tiers concernant les actions de série B.

* Liberty Media a précisé que les "Malone Holders" détenaient environ 2,3 millions d’actions de série B, représentant environ 97% des actions en circulation de cette catégorie.

* Cette opération élimine tout risque de transfert des droits de vote des "Malone Holders" à un tiers et permet de mieux aligner les droits de vote de Malone sur sa participation économique dans Liberty Media, a précisé la société.

* Aucun actionnaire ne détient désormais à lui seul plus de 9% des droits de vote de la société, a-t-elle précisé.

* "Cette opération me permet d’accroître ma participation économique dans Liberty Media tout en répartissant plus largement les droits de vote parmi les autres actionnaires de Liberty Media", a déclaré John Malone.

* Liberty Media a également adopté un plan de droits des actionnaires visant à réduire le risque qu’une entité quelconque accumule un pouvoir de vote significatif sans examen par le conseil d’administration

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