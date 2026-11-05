Pour Athekame, l'OL a déjà « tourné la page » Fonseca

Un entraîneur vous manque, mais tout n’est pas dépeuplé. L’OL a su se remobiliser après le départ précipité de Paulo Fonseca pour ramener un bon point de son déplacement chez la Real Sociedad (1-1). Jorge Maciel n’a rien révolutionné, et les Gones ont réussi à tenir tête au cinquième de Liga. « Jorge a posé ses bases. On a été dans la continuité , on n’a pas trop cherché à faire de nouvelles choses » , confirme Zachary Athekame au micro de Canal+.

« On a essayé de jouer comme on le fait depuis le début de la saison. On sait que le contexte n’est pas forcément parfait , mais ça ne change rien, on est des professionnels, on sait s’adapter à tout genre de situations. Aujourd’hui, on va se contenter de ce point pris » , poursuit le défenseur, avant d’évoquer le départ de Fonseca : « C’est comme ça, c’est le foot, on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Cette semaine nous l’a encore prouvé. Il était bien aimé au vestiaire. Partir comme ça, ça fait toujours un peu mal mais c’est le foot, on lui souhaite du bon. Maintenant, on a tourné la page. » …

QB pour SOFOOT.com