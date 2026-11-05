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Milan encore battu, Palace miraculé
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 21:04

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Milan encore battu, Palace miraculé

Milan encore battu, Palace miraculé

C’est donc ça, le vortex polaire ? Cinq jours après sa victoire dans le derby, Milan a été brutalement refroidi par Ferencvaros à San Siro (0-2). Sans Mike Maignan, suspendu à cause de son carton rouge, c’est Lorenzo Torriani qui gardait la cage des Rossoneri . Patatras : son contrôle douteux dans la surface a été immédiatement puni par le pressing hongrois, permettant à Lenny Joseph d’ouvrir le score. L’ ancien joueur de Grenoble s’est même offert un doublé en contre. Résultat : Milan a déjà perdu trois fois en quatre journées et se retrouve hors du top 24.

Tout en haut du classement, Ferencvaros est à 4/4, tout comme Bournemouth . Les Cherries ont encaissé le but de la soirée sur un contre éclair du Sparta Prague : le gardien a relancé à la main vers Ebrima Singhateh, qui a commencé sa chevauchée dans sa propre moitié de terrain, humilié Adam Smith et battu Michele Di Gregorio du gauche. Bournemouth a cependant rétabli les choses avec trois buts en deuxième période (1-3). Autre club anglais, Crystal Palace a arraché le nul à la 90 e +1 contre Hoffenheim (1-1). C’est bien, mais Pierre Sage reste en position délicate.…

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