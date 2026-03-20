Liaw, de Super Micro, quitte le conseil d'administration à la suite d'accusations de contrebande de puces d'IA

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(Ajout de détails au paragraphe 3 et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 9)

Super Micro Computer SMCI.O a déclaré vendredi que Yih-Shyan Liaw avait démissionné de son conseil d'administration, avec effet immédiat, après que le cofondateur a été arrêté par le ministère américain de la Justice pour avoir aidé à faire passer en contrebande des milliards de dollars de puces d'intelligence artificielle vers la Chine.

Les actions du fabricant de serveurs d'intelligence artificielle ont augmenté de 2 % dans les échanges après la clôture de la séance, après avoir chuté de plus de 33 %.

La démission de Yih-Shyan Liaw n'est pas le résultat d'un désaccord avec l'entreprise, a déclaré Super Micro dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Jeudi, le ministère de la justice a accusé Liaw, le directeur des ventes Ruei-Tsang Chang et l'entrepreneur Ting-Wei Sun d'avoir mis en place un système d'acheminement de serveurs fabriqués aux États-Unis vers l'Asie du Sud-Est en passant par Taïwan.

Le ministère de la justice a déclaré que Liaw, citoyen américain, et Sun, citoyen taïwanais, ont été arrêtés jeudi, tandis que Chang, citoyen taïwanais, est toujours en fuite.

Liaw a cofondé Super Micro en 1993 et a rejoint son conseil d'administration en 2023. Chang était directeur des ventes au bureau taïwanais de Super Micro.

Super Micro a déclaré avoir mis Liaw et Chang en congé et avoir mis fin à ses relations avec Sun, qui était un contractant, après avoir pris connaissance des accusations.

Les procureurs américains n'ont pas nommé Super Micro - un important constructeur de serveurs IA utilisant les puces de Nvidia NVDA.O - dans la plainte. Super Micro a confirmé qu'elle n'était pas citée comme défendeur dans l'affaire et a déclaré qu'elle avait coopéré avec les enquêteurs.

Les analystes de Melius Research ont averti que le chiffre d'affaires de Super Micro est confronté à un risque "énorme" car les clients reconsidèrent leurs relations avec les fournisseurs, ajoutant qu'ils considèrent Dell DELL.N comme le principal bénéficiaire en raison de sa taille et de ses liens plus étroits avec Nvidia.

Super Micro a également annoncé vendredi la nomination de DeAnna Luna au poste de responsable de la conformité, avec effet immédiat. Elle a rejoint la société en tant que vice-présidente du commerce mondial et de la conformité aux sanctions en 2024.