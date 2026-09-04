LHYFE : Transfert de cotation des titres Lhyfe sur le marché Euronext Growth Paris effectif le 8 septembre 2026

Nantes (France) – 4 septembre 2026 – 8h30 – Lhyfe (FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, annonce que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 8 septembre 2026. La demande d'admission des titres de la Société sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 2 septembre 2026.

Comme indiqué dans les précédents communiqués de presse, ce transfert, mis en œuvre par le Conseil d'administration de Lhyfe après l'autorisation donnée par l'Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2026, a pour objectif de permettre à la Société d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire mieux adapté à sa taille et à son stade de maturité, tout en renforçant sa visibilité auprès d'investisseurs spécialisés dans l'accompagnement de sociétés innovantes en forte croissance. Le transfert de cotation des titres permet également à la Société de bénéficier de certains allègements règlementaires et de réduire ses coûts de gestion, tout en lui permettant de continuer de bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

La Société continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, et conservera, à titre de bonnes pratiques, certaines règles de gouvernance et de communication financière applicables sur le marché réglementé Euronext Paris, notamment le maintien du référentiel comptable IFRS et du comité d'audit. Par ailleurs, le contrat de liquidité conclu par Lhyfe sera maintenu après le transfert de marché.

Le Document d'Information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet de la Société ( https://fr.lhyfe.com/investisseurs/documents-financiers/ ).

Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0014009YQ1) et le code mnémonique deviendra ALHYF à partir du 8 septembre 2026.

Dans le cadre de son transfert sur Euronext Growth Paris, Lhyfe est accompagné par la société CIC CIB en qualité de Listing Sponsor.

Calendrier définitif de l'opération

3 septembre 2026 : Notification par Euronext de la décision d'admission des titres Lhyfe sur Euronext Growth Paris.

4 septembre 2026 : Diffusion d'un communiqué de presse par la Société annonçant son transfert de cotation et mise en ligne du Document d'Information sur le site Internet de la Société et d'Euronext.

4 septembre 2026 : Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires Lhyfe d'Euronext Paris et diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires Lhyfe (ALHYF) sur Euronext Growth Paris.

8 septembre 2026 : Transfert effectif : radiation des titres Lhyfe sur Euronext Paris (avant bourse) et admission des titres Lhyfe sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture) - première cotation.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, pour entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant d'une part la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité, et d'autre part le renforcement de la souveraineté énergétique des territoires.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. Depuis, Lhyfe a installé quatre autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe. Lhyfe est devenu en septembre 2025 le plus grand producteur d'hydrogène RFNBO bulk d'Europe par électrolyse de l'eau.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 188 collaborateurs à fin décembre 2025.

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