LHYFE : Perpetual Next et Lhyfe étudient ensemble les perspectives d'approvisionnement en hydrogène renouvelable de l'usine de biométhanol à Delfzijl, aux Pays-Bas

Jusqu'à 12 000 tonnes d'hydrogène vert par an pourraient être produites localement par Lhyfe pour Perpetual Next

au sein du cluster industriel de la chimie de Groningue afin de contribuer à la décarbonation des secteurs difficiles à électrifier.

Delfzijl (Pays-Bas), Nantes (France), 5 octobre 2026, 17h45 – Perpetual Next, producteur de matières premières durables, et Lhyfe Delfzijl, une filiale de Lhyfe (Euronext Growth : ALHYF), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonisation de l'industrie et de la mobilité, annoncent la signature d'un protocole d'accord (MoU) visant à étudier la fourniture potentielle, sur le long terme, d'hydrogène renouvelable à la future unité de production de biométhanol DeltaNor de Perpetual Next à Delfzijl, aux Pays-Bas.

Le biométhanol constitue une voie prometteuse pour décarboner les secteurs difficiles à électrifier, en particulier le secteur maritime et l'industrie chimique. En complétant l'hydrogène naturellement présent dans le gaz de synthèse issu de la biomasse, l'hydrogène renouvelable peut permettre de convertir une plus grande part du carbone biogénique en biométhanol, augmentant ainsi les rendements de production.

Lhyfe dispose déjà de quatre sites de production installés en Europe, six d'ici la fin de l'année. L'entreprise poursuit sa montée en puissance avec le développement de projets onsite de grande envergure, pouvant atteindre plusieurs centaines de mégawatts. Les Pays-Bas comptent parmi les marchés européens les plus matures en matière d'hydrogène vert, et Lhyfe y développe activement plusieurs projets, dont cet important projet de 120 MW à Delfzijl.

Perpetual Next développe DeltaNor en tant qu'installation de production de biométhanol d'une capacité de 220 000 tonnes par an au sein du même pôle industriel ; il s'agit de l'une des cinq installations de biométhanol actuellement à divers stades de développement par Perpetual Next, incluant DeltaNor.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, Lhyfe Delfzijl et Perpetual Next étudieront l'intégration potentielle d'hydrogène renouvelable issu du site de production que Lhyfe prévoit de construire à Delfzijl, au sein de l'installation DeltaNor de Perpetual Next.

Les partenaires prévoient un approvisionnement potentiel pouvant atteindre environ 12 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an. Tout accord de fourniture restera soumis à des évaluations techniques et commerciales complémentaires.

Delfzijl accueille un important tissu industriel, notamment dans le secteur de la chimie, et consomme déjà d'importants volumes d'hydrogène utilisé comme matière première chimique. Ces besoins devraient augmenter sensiblement à l'avenir, la décarbonation de ces activités devenant incontournable à long terme, notamment dans le cadre de la directive révisée sur les énergies renouvelables (RED III), qui impose aux États membres de veiller à ce que l'hydrogène renouvelable (RFNBO) représente une part minimale de la consommation industrielle d'hydrogène d'ici 2030 et 2035.

René Buwalda, CEO de Perpetual Next , déclare : « L'accès à un hydrogène renouvelable à un prix compétitif constituera un élément important pour la poursuite du développement de DeltaNor. Ce protocole d'accord offre aux deux entreprises un cadre structuré pour étudier comment de l'hydrogène renouvelable produit localement pourrait alimenter notre unité de biométhanol, tout en renforçant la solidité des deux projets. »

Luc Graré, Chief Strategic Officer de Lhyfe , déclare : « Cet accord illustre la forte complémentarité industrielle entre notre projet de production d'hydrogène renouvelable à Delfzijl et le projet de biométhanol de Perpetual Next. Il témoigne du rôle croissant de l'hydrogène renouvelable dans la décarbonation des secteurs difficiles à décarboner. Nous sommes impatients de travailler ensemble afin de démontrer les synergies entre les deux projets au sein du cluster industriel de Delfzijl et de renforcer leur solidité respective, notamment dans le cadre des dispositifs de soutien public nécessaires à leur développement. »

Les deux parties vont désormais poursuivre leurs discussions techniques et commerciales, afin notamment d'évaluer les modalités d'approvisionnement en hydrogène renouvelable et de soutenir la poursuite du développement de leurs projets respectifs à Delfzijl.

À propos de Perpetual Next

Perpetual Next transforme des déchets organiques en matières premières renouvelables de haute qualité, telles que le biométhanol, une alternative durable au méthanol d'origine fossile. L'entreprise développe des unités de production à grande échelle aux Pays-Bas, en Estonie et aux États-Unis, tout en poursuivant son expansion internationale. Elle contribue ainsi à accélérer la transition vers une économie circulaire et climatiquement neutre.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable.

Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, pour entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant d'une part la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité, et d'autre part le renforcement de la souveraineté énergétique des territoires.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène renouvelable au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène renouvelable en mer au monde. Depuis, Lhyfe a installé quatre autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe. Lhyfe est devenu en septembre 2025 le plus grand producteur d'hydrogène RFNBO bulk d'Europe par électrolyse de l'eau.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 188 collaborateurs à fin décembre 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – ALHYF).

Plus d'informations Lhyfe .com .

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