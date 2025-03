Lhyfe: objectifs moyen terme confirmés, le titre progresse information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Lhyfe prend le chemin de la hausse jeudi à la Bourse de Paris après avoir annoncé des résultats annuels 2024 meilleurs que prévu et confirmé ses objectifs à moyen terme.



A la faveur de la hausse de son activité et de la gestion 'efficace' de ses coûts, le producteur d'hydrogène vert est parvenu à réduire sa perte opérationnelle (Ebitda) à 25,7 millions d'euros en 2024, contre -28,1 millions d'euros en 2023.



La perte nette s'est, elle, réduit à 29,2 millions d'euros, à comparer avec un manque à gagner de 33,6 millions d'euros un an plus tôt.



Déjà connu, le chiffre d'affaires 2024 a quadruplé pour s'établir à 5,1 millions d'euros, contre 1,3 million en 2023.



Dans une note de réaction, les analystes d'AllInvest Securities saluent des résultats supérieurs aux attentes et la confirmation des prévisions du groupe.



Lhyfe a en effet réaffirmé son objectif d'une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée d'environ 10% pour 2026 pour un chiffre d'affaires consolidé d'environ 100 millions d'euros.



A horizon 2030, la société vise toujours une capacité installée de 3 GW d'actifs sous gestion et une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 30%.



Concernant 2025, le groupe indique tabler sur une croissance significative de son chiffre d'affaires avec une multiplication attendue entre deux et trois des ventes d'hydrogène, par rapport à 2024, un objectif qu'AllInvest juge un peu 'faible'.



La société de Bourse souligne néanmoins que le management a rassuré quant à la consommation de cash, indiquant avoir une position de trésorerie brute solide et des subventions sécurisées de 242 millions d'euros à fin 2024.



Les investisseurs réagissaient positivement à ces annonces et l'action Lhyfe s'adjugeait plus de 2% alors que le marché parisien était en baisse de 0,8%.





Valeurs associées LHYFE 3,4100 EUR Euronext Paris +0,29%