LHYFE : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 31 octobre 2026

Nantes (France) – 5 novembre 2026 – 18h00 – Lhyfe (Euronext Growth - ALHYF), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, informe du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social au 31 octobre 2026, conformément à l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
|Date
|Nombre d'actions
|Nombre total de droits de vote
|31/10/2026
|48 265 904
|Théoriques
|81 163 505
|Exerçables 1
|81 040 894
1 Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 octobre 2026, 122 611 actions étaient auto-détenues par la société et donc privées de droits de vote.
|
À propos de Lhyfe
Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, pour entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant d'une part la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité, et d'autre part le renforcement de la souveraineté énergétique des territoires.
En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène renouvelable au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène renouvelable en mer au monde. Depuis, Lhyfe a installé quatre autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe. Lhyfe est devenu en septembre 2025 le plus grand producteur d'hydrogène RFNBO bulk d'Europe par électrolyse de l'eau.
Lhyfe est présent à travers 8 pays européens et comptait 126 collaborateurs à fin juin 2026. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – ALHYF).
Plus d'informations sur Lhyfe.com
Contacts
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Relations investisseurs
LHYFE
investors@lhyfe.com
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01 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
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Nouvelles Graines
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Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101232-2026.10.31-lhyfe-cp-actions-ddv-31102026-fr.pdf
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