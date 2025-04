Lhyfe: deux projets d'hydrogène vert retenus au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé lundi que le gouvernement britannique avait présélectionné deux de ses projets de production d'hydrogène vert, un succès que le groupe français présente comme une une 'étape majeure' dans son développement au Royaume-Uni.



Les deux sites prévus à Wallsend, près de Newcastle, et à Kemsley, au sud-est de Londres, ont été retenus dans le cadre du plan 'Hydrogen Allocation Round 2 '(HAR2), un système d'enchères publiques visant à soutenir la production d'hydrogène bas-carbone ou renouvelable .



Le site de Kemsley, d'une capacité de 80 MW, vise une production de jusqu'à 32 tonnes d'hydrogène vert par jour, à destination principale d'un acteur industriel de la région



Celui de Wallsend, d'une capacité de 20 MW, est situé sur le site historique de la centrale électrique de Neptune Bank, avec un objectif de production de jusqu'à 8 tonnes d'hydrogène vert par jour.



Dans le cadre du mécanisme HAR 2, les lauréats doivent bénéficier d'un soutien financier public sur 15 ans, un système qui leur garantit un prix fixe pour l'hydrogène produit et qui renforce la visibilité des projets.





