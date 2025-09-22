LHYFE : Avec la certification de 3 nouveaux sites en France et en Allemagne, Lhyfe devient le plus grand producteur d'hydrogène RFNBO d'Europe par électrolyse de l'eau

Les 4 premiers sites installés de Lhyfe (21 MW) sont désormais certifiés RFNBO - Renewable Fuel of Non-Biological Origin - la plus haute exigence écologique de la filière -, ce qui en fait le premier producteur d'hydrogène RFNBO d'Europe par électrolyse de l'eau [1] .

Grâce à ces 4 sites désormais certifiés en France et en Allemagne, et en s'appuyant sur sa flotte de conteneurs de type 4 - parmi les plus importantes d'Europe - Lhyfe dispose d'un maillage territorial unique pouvant répondre aux besoins d'hydrogène RFNBO d'un grand nombre de clients en Europe.

Lhyfe peut désormais intégrer la certification RFNBO à l'ensemble des certificats qu'elle met à disposition de ses clients pour garantir la traçabilité de l'hydrogène.

Nantes (France), le 22 septembre 2025 – Déjà premier acteur français certifié RFNBO pour son site de Bouin en mai 2025, Lhyfe (EURONEXT : LHYFE) - l'un des pionniers de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie - confirme aujourd'hui sa position de leader européen avec la certification de ses 3 autres sites installés en France et en Allemagne.

La certification RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin - Carburants Renouvelables d'Origine Non Biologique) constitue le standard le plus exigeant de l'Union européenne en matière d'hydrogène vert dans le cadre de la Directive européenne sur les énergies renouvelables (RED III). Elle atteste que la production d'hydrogène de Lhyfe sur les sites de Buléon, Bessières et Schwäbisch Gmünd est 100 % renouvelable et conforme aux critères environnementaux et de traçabilité requis par la Taxonomie Verte européenne pour contribuer aux objectifs d'intégration d'énergie renouvelable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne

Les quatre sites installés de Lhyfe sont désormais certifiés RFNBO :

Bouin (1MW) , dans les Pays-de la Loire, premier site de production d'hydrogène au monde connecté à un parc éolien et premier site français certifié RFNBO dès mai 2025.

Buléon (5MW) en Bretagne

Bessières (5MW) en Occitanie. Ces deux sites de 5 MW sont les plus grands sites de production français à date.

Schwäbisch Gmünd (10 MW) , dans le Bade-Wurtemberg (Allemagne), le plus grand site de Lhyfe à date, et le deuxième plus grand site de production d'hydrogène RFNBO d'Allemagne. Ce site sera officiellement inauguré en octobre 2025.

Ces 4 sites représentent une capacité installée totale de 21 MW, et une capacité de production allant jusqu'à 8,3 tonnes d'hydrogène vert par jour. Lhyfe devient donc le plus important producteur d'hydrogène RFNBO par électrolyse de l'eau en Europe - en termes de capacité installée et de nombre de sites -, et demeure le seul producteur certifié RFNBO en France.

Dès sa création, Lhyfe a pris le parti de mailler les territoires en y répartissant ses unités. L'entreprise dispose aujourd'hui du plus grand nombre de sites de production d'hydrogène vert d'Europe dédiés à la distribution en bulk [2] (ou « vrac »). Cela permet à Lhyfe de se rapprocher de ses clients et d'optimiser ainsi au maximum les distances de livraison, assurées grâce à une flotte de près de 70 conteneurs – l'une des plus importantes et modernes d'Europe. Avec ces certifications RFNBO, son maillage territorial et sa flotte de conteneurs, Lhyfe propose aujourd'hui l'un des meilleurs réseaux de distribution d'hydrogène RFNBO bulk en Europe.

Ce certificat RFNBO permet aux clients de Lhyfe d'apporter la preuve de la durabilité de la molécule achetée, et d'accéder aux mécanismes de soutien nationaux et européens en cours de mise en place. Il conforte ainsi la capacité de Lhyfe à accompagner les industriels, énergéticiens et acteurs de la mobilité dans leur transition énergétique.

Enfin, ces 4 sites étant dédiées à une production destinée à être livrée en bulk, ils permettent d'ores et déjà de livrer des clients partout en Europe, et rendent ainsi l'hydrogène vert renouvelable accessible à une multitude de consommateurs, dans des quantités variables. Cet hydrogène approvisionne ainsi les usages actuels dans la mobilité et l'industrie, mais permet également de mener une grande variété de tests (combustion, stockage en cavité saline, chaudières mixtes, engins de chantier, etc…).

Matthieu Guesné, fondateur et PDG de Lhyfe : « Cette certification est une étape clé : elle valide la robustesse de notre modèle industriel, confirme notre avance technologique et réglementaire, et prouve surtout que la production locale d'hydrogène véritablement renouvelable et traçable est aujourd'hui possible à grande échelle en Europe. Dans le contexte actuel, nos réalisations concrètes constituent la preuve la plus crédible du sérieux de nos convictions et de nos ambitions. Nous sommes fiers de continuer à ouvrir la voie et accélérer le développement de l'hydrogène renouvelable en France et en Europe, pour – in fine – contribuer à notre décarbonation et à notre souveraineté énergétique ».

Pour obtenir ces certifications, Lhyfe s'est de nouveau appuyée sur ses partenaires :

Atmen , dont la plateforme intégrée d'automatisation de la conformité permet à Lhyfe d'obtenir un niveau de traçabilité d'une précision et d'une granularité inédites ;

, dont la plateforme intégrée d'automatisation de la conformité permet à Lhyfe d'obtenir un niveau de traçabilité d'une précision et d'une granularité inédites ; CertifHy , dont le schéma de certification CertifHy EU RFNBO Scheme a été parmi les 3 premiers validés par la Commission Européenne en décembre 2024 ;

, dont le schéma de certification CertifHy EU RFNBO Scheme a été parmi les 3 premiers validés par la Commission Européenne en décembre 2024 ; Tüv Süd , l'un des premiers organismes de certification à avoir obtenu l'autorisation de certifier des entreprises dans le cadre du schéma de certification de CertifHy.

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 199 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

[1] En capacité installée totale et en nombre de sites

[2] « Bulk » ou « vrac » désigne le fait de livrer l'hydrogène par conteneurs plutôt que de le produire sur site, pour une utilisation locale.