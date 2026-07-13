Lhyfe annonce un accord commercial, industriel et financier

Le spécialiste de la production d'hydrogène renouvelable pour la décarbonation de l'industrie et de la mobilité a signé un partenariat d'envergure avec Messer, la plus grande entreprise privée au monde spécialisée dans la production et la distribution de gaz industriels, médicaux, électroniques et spéciaux.

L'accord prévoit une prise de participation de Messer de 30% dans quatre des sites de production d'hydrogène de Lhyfe en France et en Allemagne. En parallèle, les deux partenaires signeront un contrat d'une durée de 10 ans portant sur l'approvisionnement en hydrogène renouvelable.

Avec cette transaction, Messer devient un client de long terme, mais aussi un partenaire industriel de référence et un investisseur au capital de ses actifs.

Pour la société française, ce partenariat de long terme renforce son profil financier grâce à des flux de trésorerie plus visibles et récurrents.