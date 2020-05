LGIM recrute une directrice des opérations chez BlackRock

(NEWSManagers.com) - Legal & General Investment Management a recruté Brenda Sklar en tant que directrice des opérations (chief operating officer). L' intéressée vient de BlackRock, où elle était dernièrement responsable Global Client Services et global COO of business operations. Elle sera basée à Chicago et sera directement rattachée à Michelle Scrimgeour, la directrice générale de LGIM.

Brenda Sklar rejoindra LGIM le 11 mai.