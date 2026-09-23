LG et Samsung font l'objet d'une enquête en Inde pour évasion douanière concernant des composants de téléviseurs OLED

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Inde passe au crible les leaders du marché concernant les importations de composants pour téléviseurs OLED

* Selon les autorités, le taux de 5 % ne s’applique qu’aux composants utilisés dans les anciennes technologies

* Selon certaines sources, Samsung et LG contestent la position de l'Inde

* Le secteur fait pression sur l'Inde pour obtenir davantage d'exemptions concernant les OLED de pointe

par Aditya Kalra et Nikunj Ohri

L'Inde mène une enquête sur LG Electronics et Samsung, soupçonnés d'avoir payé des droits de douane réduits sur des composants d'écrans importés destinés à des téléviseurs haut de gamme, ont déclaré cinq sources à Reuters, mettant ainsi sous le feu des projecteurs les appareils de divertissement haut de gamme sur lesquels les deux géants sud-coréens ont misé gros.

Les longues enquêtes sur les droits de douane et la fiscalité constituent un sujet sensible pour les investisseurs étrangers en Inde et les entreprises mises en cause, telles que Samsung et Volkswagen, bien que les autorités indiennes affirment qu’elles ne font qu’appliquer la législation en vigueur.

La dernière enquête en date porte sur les importations de composants d’écran entrant dans la fabrication de dalles OLED (diodes électroluminescentes organiques), une technologie offrant une qualité d’image supérieure et produites par LG Electronics LGEL.NS et Samsung 005930.KS en Inde, un marché clé pour leur croissance.

Le marché des écrans OLED, dont le prix est élevé, reste toutefois une niche à l’échelle mondiale, avec seulement 6,5 millions d’unités vendues l’année dernière, selon le cabinet d’études Omdia. Les données de Counterpoint Research indiquent que le marché indien des téléviseurs représentait 4,7 milliards de dollars l’année dernière, les écrans OLED y détenant une part de près de 4 %.

Les autorités indiennes ont accusé ces entreprises d’avoir indûment bénéficié d’un taux de droit de douane préférentiel de 5 % sur les écrans en verre OLED importés, appelés “open cells”, arguant que ce taux est réservé depuis des années aux anciens écrans LCD et LED qui dominent les ventes grand public, ont déclaré ces sources, qui ont souhaité rester anonymes en raison du caractère confidentiel de l’affaire.

En ce qui concerne les composants OLED, la Direction indienne du renseignement fiscal estime que Samsung et LG auraient dû s’acquitter d’un droit de douane de 15 %, ont déclaré deux des sources au courant de l’enquête.

En privé, les entreprises contestent la position des autorités indiennes, estimant que la technologie OLED n’est rien d’autre qu’une forme avancée de la technologie LED et que les mêmes droits de douane indiens devraient s’appliquer, ont ajouté les sources.

Les sources n’ont pas commenté les détails financiers concernant le montant des droits qui auraient été sous-payés. En règle générale, à l’issue d’une enquête, les autorités peuvent émettre des avis de redressement fiscal et imposer des pénalités pouvant aller jusqu’à 100 % des droits éludés. Les entreprises peuvent contester légalement ces redressements devant les tribunaux.

Samsung a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu’il “examinait la question et coopérait pleinement avec les autorités compétentes”, ajoutant qu’il était fermement déterminé à respecter toutes les lois.”

LG 066570.KS et la direction des recettes n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

EXAMEN APPROFONDI DU MARCHÉ DE LA TÉLÉVISION

Des agents de la Direction du renseignement fiscal se sont rendus ces dernières semaines au siège indien de Samsung à Gurugram, près de New Delhi, pour interroger des responsables, ont indiqué quatre sources.

LG a quant à elle reçu des questions écrites de la part des autorités indiennes concernant ses importations d’écrans OLED et a transmis ses réponses, accompagnées d’un dépôt volontaire d’un montant non précisé destiné à couvrir d’éventuels droits de douane supplémentaires que les autorités pourraient exiger, a indiqué l’une des sources.

L’année dernière, LG a introduit sa filiale indienne à la bourse de Mumbai, où elle affiche actuellement une capitalisation boursière de près de 12 milliards de dollars. En août, l’entreprise a déclaré que son segment téléviseurs connaissait une “croissance de très haute qualité”, avec une part de marché d’environ 26 % sur le marché indien des téléviseurs et une part de près de 59 % en valeur sur le segment des OLED.

Samsung commercialise également de nombreux écrans OLED en Inde, notamment un téléviseur de 65 pouces “Made in India” au prix de 2.415 dollars. L’entreprise conteste une autre demande fiscale indienne de 520 millions de dollars datant de l’année dernière, qui lui reproche d’avoir prétendument mal classé ses importations d’équipements réseau.

OFFENSIVE DE LOBBYING

Alors que les autorités indiennes enquêtent sur LG et Samsung, leurs associations professionnelles ont lancé en août une campagne visant à inciter le ministère indien des Technologies de l’information à recommander que les composants d’écrans OLED soient couverts par le régime tarifaire préférentiel à 5 %.

Dans des lettres confidentielles quasi identiques, l’Association des fabricants d’électronique grand public et d’appareils électroménagers et l’organisme sectoriel MAIT ont déclaré que la législation douanière “limite cet avantage” aux seules pièces d’écrans LCD et LED, créant ainsi une “situation anormale”.

“Les fabricants de téléviseurs OLED plus avancés se voient refuser ce même avantage, ce qui entraîne une hausse des coûts de production et une baisse de leur compétitivité”, indiquaient ces lettres, consultées par Reuters.

Les données gouvernementales montrent que les importations indiennes d’écrans, y compris les composants de téléviseurs, ont augmenté de 15 % en un an pour atteindre 5,6 milliards de dollars en mars 2026, soulignant la dépendance du pays vis-à-vis de ces approvisionnements étrangers.

Le secteur fait également pression pour obtenir davantage d’exonérations concernant la fabrication d’écrans OLED en général, arguant que seules les machines de fabrication utilisant l’ancienne technologie LCD bénéficient d’exonérations douanières.

“Cette absence de parité entraîne des coûts d’investissement plus élevés pour la mise en place de la fabrication d’écrans OLED”, indiquaient les lettres. “Cela freine également la croissance de la fabrication de technologies de pointe en Inde et est donc à l’encontre de l’initiative ‘Make in India’.”

Les groupes industriels et le ministère indien des Technologies de l’information n’ont pas répondu aux questions de Reuters.