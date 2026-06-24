LFDE part à la conquête des investisseurs suédois

La Financière de l’Echiquier, qui doit bientôt fusionner avec LBP AM , met le cap sur l’Europe du Nord. La société de gestion vient d’enregistrer en Suède plusieurs fonds de sa gamme, notamment son fonds actions sur la thématique de l’espace, Echiquier Space, dont les encours ont récemment grimpé à 662 millions d’euros.

D’autres fonds de la gamme Tech sont proposés aux investisseurs suédois, friands d’actions et de technologie : Echiquier Artificial Intelligence Tocqueville Europe Strategic Tech SRI. LFDE met aussi en avant Echiquier Positive Impact Europe (investi dans des entreprises européennes dont l’activité apporte des solutions aux objectifs du développement durable) et Echiquier Major Growth (investi dans les grandes valeurs européennes de croissance).

Pour aborder les clients suédois, LFDE s’appuie sur un third party marketer local, House of Reach, fondé en 2019 et dirigé par Frederic Andersén. La clientèle ciblée par LFDE est wholesale et institutionnelle. Anne-Sophie Girault, responsable du développement international de LFDE, entend ainsi accélérer la conquête de clients, en Suède et dans les autres pays nordiques.

Le développement international est l’une des ambitions de LFDE, qui gérait 26 milliards d’euros en avril 2026, depuis la fusion avec Tocqueville en 2024 . C’est aussi l’une des raisons invoquées pour le rapprochement avec LBP AM. « Le projet LFDE IM nous permettra de réunir l’ensemble de nos expertises cotées et non cotées au sein d’une organisation unifiée et de renforcer nos moteurs de croissance tout en accélérant à l’international », expliquait Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBP AM, fin mai, lors de l’annonce du projet. Dans le groupe réuni (LBP AM et LFDE), l’international ne représente que 2?% des encours totaux de 72 milliards d’euros.

Laurence Marchal