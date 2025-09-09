Lexus (Toyota) dévoile la nouvelle IS, berline 'sportive et connectée'
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 14:25
Depuis son lancement en 1999, le modèle a séduit 1,3 million de clients dans 40 pays. La nouvelle génération introduit deux versions, IS 300h hybride et IS 350, avec des améliorations de la direction assistée électrique, de la suspension adaptative et de l'aérodynamique.
Le design extérieur gagne en agressivité avec un nouveau bouclier avant, des jantes 19 pouces et une teinte inédite Neutrino Gray.
L'intérieur adopte un écran central tactile et un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un habillage 'Forged Bamboo' et une nouvelle couleur Prominence.
Le modèle intègre le Lexus Safety System+ enrichi et le système avancé d'assistance à la conduite 'Advanced Drive'.
