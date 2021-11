Lexibook : "Un CA semestriel supérieur à nos attentes"

Publication du chiffre d’affaires semestriel 2021/2022



Après avoir publié un CA T1 2021/2022 en hausse de 78,2%, Lexibook communique un chiffre d’affaires semestriel supérieur à nos attentes, à 14,5 M€ (+43,5% par rapport au S1 2020/2021). Le chiffre d’affaires T2 ressort par conséquent en hausse de 30,4%, à 9,82 M€. Sur le semestre, les ventes FOB ont représenté près de 29% du chiffre d’affaires du groupe (4,3 M€), contre 36% un an auparavant, et les ventes non FOB 71% (à 10,6 M€, vs 64% au S1 2020/2021).



Recommandation



À la suite de cette publication et de la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 6,50€ (vs 5,50€) et offre un potentiel de hausse de plus de 60%. Notre recommandation reste à Achat.