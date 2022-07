Lexibook: "Treizième trimestre consécutif de croissance"

Publication du CA T1 2022-2023

Après avoir publié une croissance annuelle de chiffre d’affaires supérieure à 65% (+66,1%), Lexibook continue son impressionnante marche en avant avec des revenus T1 22-23 qui ressortent à 7,0 M€, soit une progression de +36,4%. Le management confirme son ambition de réaliser une croissance rentable à deux chiffres sur l’ensemble de l’exercice. Point de vigilance tout de même: comme mentionnés dans nos derniers flashs, le groupe reste fortement exposé à la hausse du dollar par rapport à l’euro et la livre et devrait voir sa marge se dégrader si la devise américaine reste durablement à ces niveaux.



Perspectives et révisions des estimations

Le management confirme à nouveau ses objectifs de croissance rentable et de croissance à deux chiffres pour l’exercice. Une ombre pourrait toutefois venir noircir le tableau: l’exposition du groupe à l’effet devise.



Lexibook réalise deux tiers de ses achats en dollars, contre environ 20% de son chiffre d’affaires, le reste étant principalement libellé en euros et en livres. Selon son niveau, l’appréciation du dollar a donc un impact non négligeable sur les comptes de la société, d’autant que cette dernière n’a plus de couverture de change en place et que la couverture naturelle des ventes est insuffisante. Selon nos estimations et les informations fournies par la société, cet impact est, au spot actuel, suffisant pour dégrader la marge brute du groupe, bien que le potentiel effet volume des ventes compense partiellement.



Nous avons en conséquence mis à jour nos estimations et revu très légèrement au passage notre top line. Nous attendons à présent 50,1 M€ de CA sur l’exercice (vs 50,9 M€) et 4,5 M€ de ROC (vs 4,9 M€) pour une marge opérationnelle de 9,0% (vs 9,5% auparavant). Il est évident mais néanmoins nécessaire de préciser que, sans mise en place d’instruments de couverture, cet impact pourrait être amené à évoluer, positivement si l’euro s’apprécie et négativement s’il continue sa dégringolade contre le dollar. Le « point mort » de cet effet devise semble se situer aux alentours de 1,04 EUR/USD.





Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 6,0 € (vs 7,0 € précédemment) et notre recommandation reste à Achat. La récente baisse du titre offre un point d’entrée attractif à la vue des fondamentaux long terme de la société.