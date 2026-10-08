Levi Strauss revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce aux remboursements de droits de douane et à la demande liée aux fêtes de fin d'année

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(Ajoute des détails tout au long)

par Angela Christy M et Danielle Kaye

Levi Strauss LEVI.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, après avoir bénéficié de remboursements de droits de douane, misant sur une forte demande pendant les fêtes pour ses jeans et pulls haut de gamme.

Pourtant, l'action de la société a reculé de 2 % en séance prolongée après l'annoncede ventes inférieures aux attentesaux États-Unis et en Europe.

Voici plus de détails:

* Levi's a reçu 79 millions de dollars de remboursements au cours du trimestre clos le 30 août au titre des droits de douane payés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act) et prévoit de réinvestir environ 60 millions de dollars cette année dans des promotions et des actions marketing

* Les ventes à périmètre constant de son activité de vente directe aux consommateurs sont restées stables au troisième trimestre. La directrice générale Michelle Gass a déclaré que cette activité n’avait pas répondu aux attentes en raison d’une baisse des ventes aux États-Unis, tandis qu’un temps « inhabituellement » chaud avait pesé sur la fréquentation en Europe

* La campagne américaine de rentrée scolaire s’est trop concentrée sur les pantalons amples plutôt que sur les modèles taille basse très prisés, a expliqué Michelle Gass

* Néanmoins, la ligne féminine du fabricant de jeans s’est révélée être un point positif, en partie grâce à une diversification au-delà du denim vers les hauts, les jupes et les robes. Les produitsautres que les bas en denim ont représenté environ la moitié de la croissance du chiffre d’affaires trimestriel, a précisé Michelle Gass

* La gamme de denimhaut de gamme « Levi's Blue Tab » a enregistré une croissance à deux chiffres,a ajouté Michelle Gass, alors que le fabricant de jeans s'efforce d'attirer une clientèle aux revenus plus élevés

* Par ailleurs, la croissance des ventes en Asie a été alimentée par une hausse de 13 % en Chine et par une nouvelle collaboration avec la chanteuse Rosé

* La société a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique annuelle du chiffre d’affaires à 6 %, soit la fourchette haute de ses prévisions précédentes (5,5 % à 6 %)

* Elle a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice, les portant de 1,46 à 1,52 dollars par action à 1,54 à 1,56 dollars par action

* Le chiffre d’affaires net du trimestre clos le 30 août a progressé de 4 % pour s’établir à 1,61 milliard de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations de 1,62 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

* La société a enregistré un bénéfice ajusté de 48 centimes par action au cours du trimestre, contre une estimation des analystes d’environ 36 centimes par action

* Les performances des ventes directes aux consommateurs au troisième trimestre ont été moins bonnes que prévu, a déclaré Bruce Winder, consultant indépendant spécialisé dans le commerce de détail, ajoutant que le marché américain restait difficile en raison des prix élevés du carburant