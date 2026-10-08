Levi Strauss en baisse après des ventes décevantes aux États-Unis et en Europe

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8 octobre - ** L'action du fabricant de jeans Levi Strauss

LEVI.N recule de 1,3 % à 19,25 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé des ventes inférieures aux prévisions aux États-Unis et en Europe

** “Les ventes directes aux consommateurs (DTC) en Europe ont souffert d’une météo exceptionnellement clémente au cours du trimestre, même si la fréquentation et les tendances des ventes se sont améliorées à mesure que les températures revenaient à la normale et sont restées positives jusqu’au début du 4e trimestre”, indique BTIG

** La société de courtage ajoute que l’entreprise continue d’afficher de bons résultats en termes de parts de marché dans la vente en gros, le commerce électronique et le denim, mais que sa campagne de rentrée scolaire s’est avérée moins efficace que prévu

** La société a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices annuels après avoir bénéficié de remboursements de droits de douane, misant sur une forte demande pendant les fêtes pour ses jeans haut de gamme et ses pulls

** La recommandation moyenne de 16 analystes est “acheter”; le cours-cible médian est de 27 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 6 % depuis le début de l'année