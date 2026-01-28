 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Levi Strauss en baisse après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 22:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fabricant de vêtements en denim Levi Strauss & Co LEVI.N ont baissé de ~2 à 20,07 $ dans les échanges prolongés

** L'entreprise prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 1,40 et 1,46 $, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,48 $ - données compilées par LSEG

** La croissance annuelle du chiffre d'affaires net des activités poursuivies devrait se situer entre 5 % et 6 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 5,4 % ** Cependant, l'entreprise dépasse les estimations de revenus et de bénéfices du 4ème trimestre, aidée par une forte demande pour ses jeans à jambe large, même dans le contexte de l'augmentation des droits de douane américains et de la baisse des dépenses de consommation

** L'action a augmenté de ~20% en 2025

Valeurs associées

LEVI STRAUSS RG-A
20,460 USD NYSE -3,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank