Levi Strauss en baisse après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations

28 janvier - ** Les actions du fabricant de vêtements en denim Levi Strauss & Co LEVI.N ont baissé de ~2 à 20,07 $ dans les échanges prolongés

** L'entreprise prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 1,40 et 1,46 $, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,48 $ - données compilées par LSEG

** La croissance annuelle du chiffre d'affaires net des activités poursuivies devrait se situer entre 5 % et 6 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 5,4 % ** Cependant, l'entreprise dépasse les estimations de revenus et de bénéfices du 4ème trimestre, aidée par une forte demande pour ses jeans à jambe large, même dans le contexte de l'augmentation des droits de douane américains et de la baisse des dépenses de consommation

** L'action a augmenté de ~20% en 2025