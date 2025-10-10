Levi Strauss dérape, les coûts liés aux tarifs douaniers éclipsant la hausse des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Levi Strauss & Co

LEVI.N ont chuté d'environ 7% dans les échanges de pré-marché vendredi, les investisseurs se concentrant sur l'avertissement du fabricant de denim concernant un impact lié aux droits de douane sur sa marge du quatrième trimestre, en négligeant une prévision de bénéfice annuel plus élevée.

La prévision d'un impact sur la marge met en évidence l'impact de l'évolution des politiques commerciales de l'administration Trump sur les entreprises tournées vers le consommateur, en particulier celles qui ont des fournisseurs dans des pays qui n'ont pas encore conclu d'accords commerciaux avec Washington.

Alors que Levi's a capitalisé sur la résurgence des vêtements amples et décontractés chez les clients de la génération Z et a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 jeudi, l'entreprise a tout de même mis en garde contre un impact de 130 points de base sur ses marges brutes au quatrième trimestre.

L'entreprise s'approvisionne pour l'essentiel en Asie du Sud, notamment au Bangladesh, au Cambodge et au Pakistan, des pays qui sont actuellement soumis à des droits de douane élevés.

Les analystes de Wall Street ont qualifié ces prévisions de "prudentes", les analystes de Barclays affirmant que la prévision *manquait d'éclat malgré le fait que* l'entreprise n'ait pas constaté de changements défavorables dans les tendances d'achat en septembre.

Le mouvement de l'action "suggère que les investisseurs *ont été déçus par la publication des résultats*", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note, ajoutant que les prévisions impliquent que les ventes du trimestre des fêtes "sembleront probablement moins bonnes *en apparence* *en raison de bases de comparaison plus difficiles*."

Les politiques commerciales de Trump ont également pesé sur les marges d'autres détaillants tels que Ralph Lauren

RL.N , Abercrombie & Fitch ANF.N et le propriétaire de sacs à main Coach Tapestry TPR.N . Toutefois, les entreprises qui s'adressent à une clientèle plus aisée sont moins confrontées à ce fardeau, car elles peuvent répercuter les coûts plus élevés sur le consommateur.

Levi's a sécurisé environ 70 % de ses stocks pour les fêtes de fin d'année *à l'avance* et a légèrement augmenté ses prix afin d'atténuer l'impact des tarifs et de se préparer pour le trimestre des fêtes, ont déclaré les dirigeants lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

L'entreprise a également élargi sa gamme de produits, s'est tournée vers les ventes à plein prix et a gardé la main sur ses stocks afin de compenser la baisse du moral des consommateurs et les pressions liées aux droits de douane.

Ces mesures ont permis à l'action de la société d'augmenter d'environ 40 % depuis le début de l'année. Son multiple cours/bénéfice prévisionnel, une référence commune pour l'évaluation des entreprises, est de 16,94, comparé aux 20,59 de Ralph Lauren, aux 7,48 d'Abercrombie et aux 11,38 d'American Eagle Outfitters AEO.N .