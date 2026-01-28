Levi Strauss dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à une forte demande de denim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions au paragraphe 2, commentaire du CFO aux paragraphes 5-6) par Neil J Kanatt

Levi Strauss LEVI.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du quatrième trimestre mercredi, soutenu par une forte demande pour ses jeans en denim malgré la pression exercée par des droits de douane plus élevés sur les importations américaines et le ralentissement des dépenses de consommation dans le pays.

Les actions de la société, qui a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations, étaient en baisse d'environ 2 % dans les échanges prolongés. Le fabricant de jeans a bénéficié d'une forte demande pour des vêtements amples, particulièrement parmi la génération Z et les jeunes acheteurs du millénaire, tout en privilégiant les ventes à plein prix par le biais de son canal de vente directe au consommateur et en renforçant ses offres de produits populaires.

La société a déclaré qu'elle compenserait entièrement l'impact des droits de douane américains tout au long de l'année, grâce à des stratégies de prix. En octobre, Levi a déclaré qu'elle s'était procuré une grande partie de ses stocks pour les fêtes de fin d'année avant la date prévue et qu'elle augmentait légèrement ses prix afin d'atténuer la pression sur les marges.

"Nous compenserons entièrement les droits de douane par des actions sur les prix, dont la plupart ont été mises en œuvre aux États-Unis et quelques-unes à l'étranger", a déclaré Harmit Singh, directeur financier de Levi Strauss, à Reuters mercredi. L'augmentation des ventes à plein tarif et la baisse des coûts des produits grâce aux négociations avec les fournisseurs contribueront également à minimiser l'impact, a ajouté M. Singh. Au cours de l'année écoulée,Levi a abandonné des activités à faible marge telles que Denizen et Dockers en Amérique du Nord, se concentrant davantage sur la marque principale, et introduisant la ligne haut de gamme Blue Tab pour bénéficier des dépenses importantes des acheteurs à revenu élevé. Le distributeur a fait état d'une hausse de 1 % de son chiffre d'affaires net à 1,77 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 novembre, dépassant l' estimation moyenne des analystes qui était de 1,71 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les recettes nettes en Europe ont augmenté de 8 %, tandis que celles du segment Amériques ont baissé de 4 %, les dépenses de consommation aux États-Unis restant sous la pression de l' inflation et de l'incertitude macroéconomique. La société a enregistré un bénéfice ajusté par action de 41 cents, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 39 cents par action. Levi prévoit pour l'exercice 2026 une croissance du chiffre d'affaires net des activités poursuivies comprise entre 5 % et 6 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 5,4 %. Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,40 et 1,46 dollar, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,48 dollar.