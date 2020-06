Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Levée en Nouvelle-Zélande des restrictions liées au coronavirus Reuters • 08/06/2020 à 06:51









(Actualisé avec déclarations, précisions; production photo/TV à disposition) WELLINGTON, 8 juin (Reuters) - L'ensemble des restrictions imposées en Nouvelle-Zélande pour lutter contre l'épidémie de coronavirus seront levées à partir de lundi minuit, à l'exception de la fermeture des frontières, a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern, alors que le pays ne compte plus aucun patient atteint du COVID-19. Cette annonce intervient après que de strictes mesures de confinement ont été imposées pendant près de sept semaines pour faire face à la crise sanitaire. Seuls 1.154 cas d'infection, dont 22 mortels, ont été enregistrés dans le pays. Aucun nouveau cas n'a été rapporté pour un dix-septième jour consécutif lundi. "Bien que nous nous trouvions dans une situation plus sûre, plus solide, il n'y a pas de facile retour à la vie d'avant-COVID. La détermination que nous avons eue pour notre réponse sanitaire va désormais être utilisée pour reconstruire notre économie", a déclaré Jacinda Ardern. "Le travail n'est pas fini, mais il ne faut pas nier qu'il s'agit d'une étape majeure", a-t-elle ajouté, remerciant le peuple néo-zélandais. Ardern a indiqué que les événements publics et privés pouvaient se dérouler sans aucune restriction, et les commerces fonctionner de manière normale. L'ensemble des transports publics vont reprendre dans le pays de 5 millions d'habitants. Un peu plus tôt, le ministère de la Santé a fait savoir que l'ultime personne qui était hospitalisée après avoir contracté le coronavirus avait guéri. C'est la première fois depuis le 28 février que le pays ne compte aucun cas actif. "C'est une étape importante de notre parcours, mais (...) maintenir la vigilance contre le CODI-19 va continuer d'être essentiel", a déclaré dans un communiqué la directrice générale de la santé, Ashley Bloomfield. (Praveen Menon; version française Jean Terzian)

