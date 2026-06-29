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Levée de l'interdiction de vente à découvert sur le marché des actions de Borsa Istanbul
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Borsa Istanbul a annoncé lundi que le ratio « ordre/négociation » (OTR) sur le marché des actions avait été rétabli à 5:1, suite à la levée des mesures mises en place par le Conseil des marchés financiers depuis le début de la guerre en Iran.

Selon un communiqué publié sur la plateforme d’information publique, cette modification a pris effet lundi.

Le Conseil des marchés financiers avait imposé une interdiction des ventes à découvert sur le marché des actions de Borsa Istanbul le 1er mars, après la chute des marchés boursiers mondiaux sur fond de tensions militaires impliquant Israël, les États-Unis et l’Iran. Cette interdiction a ensuite été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 26 juin.

Dans une note publiée lundi, la société de courtage Is Yatırım a déclaré que la levée de l’interdiction des ventes à découvert constituait une évolution positive, indiquant que les autorités agissaient conformément aux recommandations de MSCI.

La semaine dernière, l’indiceur MSCI a fait part de ses préoccupations récurrentes concernant d’éventuelles opérations coordonnées et des calculs faussés du flottant sur le marché boursier turc, avertissant qu’il pourrait lancer une consultation sur le traitement de l’indice du pays si aucun progrès crédible n’était constaté d’ici novembre.

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