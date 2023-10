Lettre aux actionnaires Mithra

Chers Actionnaires,

Nous nous adressons à vous aujourd'hui avec un profond sens de la responsabilité et de la transparence, animés par notre engagement envers les principes d'une saine gouvernance d'entreprise et le succès à long terme de Mithra. Nous estimons être de notre devoir d’aborder des développements récents concernant la demande de certains actionnaires pour la prochaine Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires ("AGS") qui se tiendra le 30 octobre 2023. L'AGS sera suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires ("AGE"). Les principaux sujets de l'AGS et de l'AGE concernent le financement stratégique obtenu par la Société, et sont d'une grande importance pour notre entreprise et son avenir.

Il a été porté à notre attention qu'un groupe d'actionnaires, représentant 6,1% des actions en circulation de la Société, a appelé à la révocation anticipée du mandat des 4 membres indépendants du conseil d'administration, sur un total de 6 membres du conseil, et à la nomination d'un nouveau membre indépendant du conseil.

Nous pensons que cette question est au coeur d'une importante discussion avec les dénommés "Uteron Sellers", car les actionnaires qui ont soumis les éléments susmentionnés à l'AGS comprennent plusieurs représentants des Uteron Sellers.