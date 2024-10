Lettre aux actionnaires du CEO de Tonner Drones

Cannes, le 10 octobre 2024 á 18h00, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir de publier la letter ouverte de son CEO et président du conseil d'administration, Diede van den Ouden.



Le nouveau CEO de Tonner Drones souhaite se présenter aux actionnaires de la société à travers cette lettre ouverte. Il parle de sa vision, de son parcours et de ses attentes pour l'avenir.



Sa nouvelle devise est de « de promettre moins et d’apporter plus », il est convaincu qu'il peut provoquer un réel changement et du succès aux actionnaires de Tonner Drones.



Vous êtes invités à lire l'intégralité de la lettre via le communiqué de presse sur le site de Boursorama et Tonner Drones.



https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2024/10/FR_Shareholder-letter_PR.pdf