Les villes de Clichy-sous-Bois et de Livry-Gargan choisissent Arverne Group et ses partenaires pour la création et l’exploitation de leur nouveau réseau de chaleur décarboné

Arverne Group (FR001400JWR8 - ARVEN) s’engage pour un avenir bas-carbone avec un nouveau réseau de chaleur géothermique pour les villes de Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan, en partenariat avec Dalkia et Ile-de-France Energies & Territoires.

Arverne Group, acteur industriel majeur dans la production de ressources renouvelables du sous-sol, annonce la signature par sa filiale 2Gré d’un contrat ambitieux pour la création et l’exploitation d’un réseau de chaleur bas-carbone alimenté par géothermie, destiné aux villes de Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan.

Une énergie locale, durable et économique

Ce projet d’envergure permettra aux habitants des deux villes de bénéficier d’une énergie locale, décarbonée et compétitive. Le réseau actuel sera entièrement réhabilité, tandis qu’un nouveau réseau sera déployé pour desservir de nouveaux quartiers. À horizon 2031, ce réseau s’étendra sur 26 km, avec une capacité de production de 115 GWh.

Un bénéfice environnemental et social significatif

Grâce à l’utilisation de 91 % d’énergie renouvelable, ce réseau permettra de réduire les émissions de CO2 de 20 000 tonnes par an, soit l’équivalent de 10 000 véhicules retirés de la circulation. Dès le 1er juillet prochain, les ménages bénéficieront d’une baisse de près de 50 % de leur facture énergétique. Ce projet contribuera à sortir environ 1 100 foyers de la précarité énergétique.